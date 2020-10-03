美國移民局發文 禁共產黨員入境申請綠卡移民

美國移民局10月2日發布新增移民政策指導文件，除非特許，禁止共產黨或其他專制政黨及附屬機構成員進入美國，申請綠卡和移民。

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美國移民局在《移民政策手冊》中發布的有關政策指南涉及對共產黨員或任何其他極權政黨或下屬組織成員移民申請的處理政策。

該文說，加入共產黨或加入任何其他極權主義政黨或下屬組織，都與美利堅合眾國的歸化誓言，包括承諾“支持和捍衛美國憲法和法律”不相容。

政策手冊的新部分提供了有關在申請身份的背景下，如何裁定共產黨或任何其他極權主義成員的資格不可受理的指南。

一般而言，除非另有說明，否則美國共產黨或任何其他極權黨的成員（無論是國內還是國外）的成員或分支機構的任何移民候選人都不得進入美國。政策手冊的新增內容將幫助官員根據聯邦法律判斷這種不可受理的理由。

一般而言，除非特許，否則凡屬共產黨或任何其他極權黨或分支機構的成員（無論是在美國國內還是國外）申請移民的候選人都不得進入美國。

之前，一名到美國探望女兒的中共黨員9月17日搭機抵達底特律機場時被拒入境及原機遣返，他的10年有效期美國旅遊簽證被被註銷。此人曾在廣州美國領事館簽證移民，向簽證官承認自己是中共黨員。