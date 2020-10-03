英國政府出手：數百中國學生將拿不到簽證

在美國收緊敏感技術領域對中國學生的限制後，英國政府也採取了措施，為防止敏感的技術知識產權被竊，英國當局擴大了對敏感技術領域的防護範圍，英媒說：數百名中國學生將拿不到簽證或被吊銷簽證。

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英國政府從10月1日開始審查涉及國家安全的科學領域，將擴大保護科目的清單，收緊准入規定，以防敏感技術被竊，特別要防止與國防軍工相關的技術被竊。

英國《泰晤士報》周四報道說，英國政府外交及聯邦事務部和發展部從今天起擴大對申請在英國學習的外國人准入學科的安全審查職權範圍。政府的審查目標涉及評估外國學生申請的科目是否牽涉英國的國家安全。在所有的擔憂中，英政府主要擔心知識產權盜竊問題。

該報說，由於政府這些部門收緊了對大學的准入規定，將會有數以百計的中國留學生面臨被禁止在敏感學科學習和工作。這些人主要是在大學第三階段讀博士的研究生。

據了解，英國國家安全委員會的部長們今年早些時候已經初簽署了一些更嚴格的規則方案。這些措施旨在阻止數百名中國學生進入英國。對於那些已經註冊獲得簽證的學生，如果他們被視為存在安全風險，將被吊銷簽證。

而最新的舉措是因為英國政府對中國學生獲取技術和知識越來越擔憂。限制中國學生的敏感科目據悉包括航空航天，人工智能，網絡安全等與國防科學有關的領域。

另據自由亞洲報道，英國外交部表示，政府近期擴大了學術技術批准系統，以覆蓋軍事技術領域，確保英國能夠抵禦千變萬化的全球威脅。