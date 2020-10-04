美國駐華大使布蘭斯塔德夫婦今離開中國飛回美國

美國駐華大使布蘭斯塔德今天10月4日攜夫人離開中國，結束大使工作，返回美國。臨行前，布蘭斯塔德和妻子在美國大使館的中文網發表臨別緻辭。他強調對中國人民和中國文化的深深讚歎不會有絲毫改變。

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美國駐華大使布蘭斯塔德在美國使館的推特貼出視頻臨別贈言表示，他和妻子克里斯Chris在這裡生活了三年多後，將返回家鄉艾奧瓦州。他表示，在過去的三年多取得了重要進展。但是仍有許多工作要做。他表示，在中美關係中，這是一個充滿挑戰的時刻。“我們努力重新平衡我們的關係，使之更加公平對等。但是，我希望你們所有人都知道，有一件事情絲毫未變，那就是我們對中國人民和中國文化的深深讚賞。

此話體現華盛頓當下的對華政策要把“中共”與“中國人民”分開的意圖。布蘭斯塔德在這個告別視頻中說，在中國期間，他去過中國26個省份和地區。視頻中穿插着他與妻子在中國三年間的各種活動，包括吃麵條，包餃子，在甘肅騎駱駝，在雲南與飛虎隊老兵會面，在哈爾濱觀賞冰燈，在拉薩布達拉宮前面留影，轉經輪…。他說，我們在你們家中，和你們見面，聽你們的個人故事。這項工作是一大榮幸。我們要返回家園，但我們永遠不會忘記你們。最後，布蘭斯塔德夫婦一起用中文說：“謝謝，後會有期”。

美國駐華大使布蘭斯塔德大使的離任還與一起昭示中美之間不“對等”的事件相連：今年8月，布蘭斯塔德投稿中共黨報《人民日報》，試圖向中國讀者解釋美國對華政策是基於“對等”原則。然而，中方拒絕刊登他這篇文章，並且屏蔽了刊登此文的美國駐華使館的微博微信。與中國駐美大使崔天凱常在美國各大媒體自由發表看法相比，此舉顯示出中美雙方的不對等。

美國駐華大使館於9月宣布，73歲的大使布蘭斯塔德退休離任。布蘭斯塔德卸任後，美國駐華大使職位將空缺，形成實質性的外交降級。這是美中互關駐休斯敦和駐成都領事館之後，雙方外交關係再下滑一個台階。