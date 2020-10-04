阿塞指控亞美軍隊轟炸該國第二大城市 法國173議員籲巴黎放棄中立

阿塞拜疆與亞美尼亞本周末繼續在上-卡拉巴赫（Haut-Karabakh）地區展開激戰。據路透社說，周日10月4日，阿塞拜疆指控亞美尼亞軍隊轟炸該國第二大城市佔賈。此舉加劇了阿塞拜疆與亞美尼亞在爭議地區上-卡拉巴赫的衝突。

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亞美尼亞埃里溫當局否認對阿塞拜疆有任何轟炸行動。不過，上-卡拉巴赫當局宣布他們摧毀了占賈（Ganja）市的一個空軍基地。

上-卡拉巴赫地區的絕大多數居民是亞美尼亞人，這些主張分離的亞美尼亞居民長期控制該地區。阿塞拜疆在土耳其的支持下，從9月27日開始對上-卡拉巴赫地區展開軍事行動，試圖收回控制權。

阿塞拜疆周日指控亞美尼亞軍隊轟炸的占賈市有335000居民，是阿塞拜疆第二大城市，位於上-卡拉巴赫首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）以北約100公里，距離亞美尼亞的瓦爾代尼斯鎮（Vardenis）80公里。9月29日亞美尼亞外交部宣布，瓦爾代尼斯鎮當天遭阿塞軍隊的炮擊，並遭1架無人機鎖定攻擊，導致1名平民喪生。

據法新社昨天報道，當地發生數起爆炸。阿塞拜疆當局表示，亞美尼亞分離主義分子從斯捷潘奈克特發動火箭攻擊後，他們也採取了“報復措施”。斯捷潘奈克特昨天遭到阿塞拜疆軍隊的火箭和大炮攻擊。

在激烈的戰事中，亞美尼亞當局昨天宣布，又有51名分離主義戰士喪生。累計雙方死亡人數已超過240人。

法國173名不分黨派的國會議員和參議員今天周日呼籲巴黎在南高加索的這場激戰中放棄中立的立場。這些議員認為，面對阿塞拜疆攻擊亞美尼亞人，試圖攻佔他們生活的這片土地，法國應該站在亞美尼亞人一邊。