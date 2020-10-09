比利時最大移動運營商宣布換掉華為

比利時老牌移動電話運營商Proximus周五10月9日宣布將在2023年之前，逐漸用芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信替代中國的華為。布魯塞爾是北約總部和歐洲主要機構的所在地。歐盟最近表示，希望在這一敏感領域優先使用歐洲技術。

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比利時最大電訊公司Proximus的聲明表示：“ Proximus選擇諾基亞在2023年之前逐步實現其現有2G / 3G / 4G網絡的現代化更新。諾基亞同時將成為Proximus公司部署5G網絡的關鍵合作夥伴。”

移動數據的核心部分將使用愛立信技術。這家比利時運營商表示，這個選擇是基於技術，操作，財務和環境標準”。不過觀察者們懷疑此舉背後有政治壓力。

比利時Proximus的這一決定是在華盛頓指控中國電訊巨頭華為替北京從事間諜活動並對其進行制裁之後，決定改用諾基亞和愛立信替代華為來更新其移動網絡。

Proximus移動網絡與法國運營商Orange合作，聲稱在比利時擁有第一個也是唯一的公共5G網絡，可在62個城市的110個站點使用。

該公司發言人向法新社證實，他們將在2023年底之前，完全更換現在的供應商中國華為的設備。

今年9月底，英國首相鮑里斯-約翰遜（Boris Johnson）基於對國家安全出現隱患的擔憂，宣布將取締中國電信巨頭華為，隨後，諾基亞被選為英國運營商BT的 5G網絡主要供應商。該決定受到美國的稱讚。

比利時首都布魯塞爾是北約總部和歐洲主要機構的所在地。歐盟最近表示，希望在這一敏感領域優先使用歐洲技術。歐盟內部市場專員Thierry Breton在7月底解釋說：“在歐盟部署5G網絡時，確保高度安全性比以往任何時候都重要。”

當前，華為，愛立信和諾基亞三家共享全球80％的5G商業電信網絡。而中國華為被認為是最先進的供應商。