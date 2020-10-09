特朗普10月10日重返選戰 白宮醫生放行

美國總統特朗普宣布他10月10日重返競選活動。白宮醫生預計他將無風險地投入公眾活動。特朗普之前發送視頻承諾，他會讓染疫者免費使用在他身上測試有效的再生元實驗針劑。

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周六10月10日是特朗普和第一夫人梅拉尼亞測出冠狀病毒呈陽性之後地十天。白宮周四宣布總統周六將再投入競選活動，卻沒有說明特朗普的冠狀檢測結果是否陰性。特朗普的對手，民主黨則對他管理國家的能力提出質疑。

據白宮醫生康利表示，以總統醫療團隊的診斷軌跡作為判斷基礎，他期望總統可從周六開始無風險地重新投入公眾活動。據法媒古典音樂新聞台記者今天發自華盛頓的報道，特朗普昨天通過福克斯新聞宣布他將在本周六重啟競選活動時，說話的聲音有些沙啞，在大約20分鐘的採訪中，有兩次咳嗽。

免費提供再生元針劑

美國總統特朗普在10月1日宣布他和第一夫人梅拉尼亞都測出冠狀病毒為陽性。隨後他住進華盛頓郊區的沃特-里德軍醫院，並在三天後出院返回白宮。他日前在白宮發表講話，強調他親身測試了美國再生元製藥公司試驗階段的混合針劑（REGN-COV2），感覺效果明顯。特朗普在這個視頻講話中保證，他要將這款綜合針劑免費提供給需要的人。