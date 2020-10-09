蓋洛普：56%美國人稱現在比4年前過得好

蓋洛普最新公布的一個民調令特朗普興奮：他在推特上說，你們當中56%的人說自己現在比4年前過得好。不過，該民調還顯示：在領導人素質方面，拜登得分超過特朗普；而在認同看法方面，特朗普得分超過拜登。

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蓋洛普10月7日公布的一項民調顯示，56%的受調者表示自己和家庭現在比4年前過得好。蓋洛普在1984年，1992年，2004年，2012年分別提過同樣問題。前幾次稱自己比4年前過得好的人不足一半。然而這次在疫情大流行期間（9月14日-28日）做的民調，卻有56%的人說自己比4年前過得好。

特朗普9日在推特中特彆強調說，蓋洛普民意測驗剛剛得出了這個令人難以置信的發現，那就是，你們中有56%的人說，自己今天，在大流行期間，過得比4年前好。這是從未有過的記錄，相當驚人。

不過，蓋洛普這項調查還就兩名候選人做領導人的素質及是否認同他們對問題的看法，詢問了受調者。結果是，在領導人特質方面，拜登佔比49%，特朗普佔44%；在認同對問題的看法方面，特朗普佔49%，拜登佔46%。

現在距大選還有20多天，特朗普民調低於拜登。他首場辯論的表現遭親民主黨的媒體痛批，然後他和第一夫人被測出冠狀病毒陽性，住院3天。特朗普現在迫不及待要返回競選。他已獲得白宮醫生開放綠燈，預計周六將前往關鍵的佛羅里達州。