2020諾貝爾和平獎授予世界糧食計畫署

諾貝爾和平獎評選委員會今天10月9日宣布將2020諾貝爾和平獎授予聯合國世界糧食計畫署(PAM)，表彰該組織在全球，尤其是在武裝衝突地區，與饑餓作鬥爭的努力。此時正值全球籠罩在饑荒威脅的陰影中。

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挪威諾貝爾和平獎委員會主席貝里特·賴斯·安德森（Berit Reiss-Andersen）表示，世界糧食計畫署，在武裝衝突地區，在阻止將饑餓當戰爭武器方面，扮演了發動機的角色。

這是諾貝爾和平獎委員會第12次將該獎授予聯合國相關組織或個人。法新社說，諾貝爾和平獎委員會認為，顯而易見，目前比以往任何時候都需要尋求多邊解決糧食問題的方案。

世界糧食計畫署建立於1961年，總部設在羅馬，其全部經費依靠捐助。該組織表示，去年他們一共分發了150億份口糧，向88個國家的9千7百萬人提供了援助。法新社說，這個令人眩暈的數字其實僅是實際需要的一部分而已。

世界糧食計畫署自稱是全球最大的人道組織。該組織通過直升機或大象和駱駝向需要的人群運送食物。他們的行動非常必要，因為據估計，2019年全球有6億9千萬人缺乏食物，相當於每11人中就有1人長期吃不飽。

據路透社報道，在新冠病毒全球大流行的情況下，全球饑荒受害人數有明顯的增加。

今年諾貝爾和平獎評獎委員會一共收到318個候選提名，其中211為個人，107個組織。這個龐大清單的具體內容依然保密。

諾貝爾和平獎委員會的頒獎儀式12月10日在挪威首都奧斯陸舉行。屆時獲獎者將獲得一枚金質獎章，一個證書，1千萬瑞士克朗（約合95萬歐元）。