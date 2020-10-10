在特朗普壓力下 蓬佩奧公布希拉里刪掉的3萬多電郵

距離美國大選還有24天之際，選戰似乎白熱化了：美國國務卿蓬佩奧在特朗普的罕見批評和壓力下，公布了前國務卿希拉里刪掉的三萬多份電子郵件。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院網站頁面顯示，被公布的電郵數量是35575個。公眾可以一個個點開查看其中的內容。那麼，這些電郵中有什麼敏感的內容？這些內容能給本次選情帶來什麼影響？特朗普為什麼要執意要公布這些4年前的東西？希拉里-克林頓在本次大選中扮演什麼角色？有待觀察。

據法新社周五說，之前從未在公眾面前受到特朗普批評的美國國務蓬佩奧周五承諾，他將發布民主黨人希拉里-克林頓（Hillary Clinton）備受爭議的電子郵件。特朗普陣營認為，這些在2016年大選時被曝光被希拉里刪除的郵件將會把希拉里送上法庭。

蓬佩奧周五接受福克斯新聞採訪，被問及美國總統批評他遲遲不公布希拉里刪除的郵件時回答說：“我們正在做。我們將發布這些信息，以便讓美國人能夠看到。”

周四，民調落後拜登，因冠狀陽性困守白宮的特朗普，開始對蓬佩奧表示不滿。他稱，希拉里克林頓的這些電子郵件“就在國務院，但邁克-蓬佩奧卻沒有能力將它們公布出去，這非常不幸。” 特朗普說，“這件事上，我對他不滿意”。“他是國務院負責人，他應該把它們公布出來。”

希拉里-克林頓（Hillary Clinton）在2016年的總統大選中輸給了對手特朗普。她因使用私人服務器，而不用政府的安全服務器來處理她在國務院的部分信函而遭到批評。但是在2016年爆出希拉里電郵門時，很多郵件都已被她刪除。而特朗普一直宣稱要把希拉里送進監獄。

但美國聯邦調查局FBI調查後，沒有對希拉里克林頓提出起訴，但是說希拉里之前這樣做是非常不謹慎的。

有反希拉里-柯林頓的批評質疑這些郵件包含前國務卿希拉里在美國駐利比亞班加西大使館被攻擊，以及美國大使斯蒂文斯等多人死亡等問題上涉嫌瀆職的內容。