特朗普：找到 “解藥” 好過疫苗

特朗普在選戰中被對手抓住的軟肋是管理疫情不善，民調持續下降。他原希望在大選前出籠的疫苗沒有出現。但他說，他自己在醫院用過一款實驗階段的綜合藥物超有效，是比疫苗還好的“解藥”，他承諾快速送達醫院，讓患者免費使用。

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據法新社華盛頓電，美國總統特朗普確診感染冠狀病毒（COVID-19）後，9日接受右翼電台主持人林堡（Rush Limbaugh）的訪問時說：我可以告訴你這是解藥。

特朗普上周住院4天，醫療團隊根據他的病情使用了多種藥物，其中包括美國再生元藥廠（Regeneron）的綜合抗體針劑。特朗普認為“這款藥物比疫苗還要好”。

據路透社的視頻報道，特朗普7日在白宮玫瑰園的視頻講話說，他在醫院4天，開頭感覺不好受，但醫生很快就給他用了再生元（Regeneron）的綜合抗體藥物和其他東西。他感覺再生元的綜合藥劑是關鍵，難以致信。他承諾要緊急推動這款正在試驗階段的藥物，快速提供給身在醫院的患者，特別是給老年人使用。

特朗普說，我要讓所有人都用上這個藥，我要讓它免費。你們將不會為此付費。這不是你們的錯。 這是中國的錯。 中國將為他們在我們這個國家的所作所為，以及他們在世界上的所作所為，付出巨大代價。 這是中國的錯。 請記住這一點。 因此，我們將為你們提供藥物。它是免費的。 我們將儘快將這種藥送入醫院。 您會看到一些驚人的事情發生，因為我們的軍隊正在分發， 就是所謂的物流。 他們在短短幾天內交付了數十萬。

特朗普還表示，疫苗也會很快出來，各大公司Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer都進入最後階段。他說，我們很快就會有非常棒的疫苗，但他暗示疫苗有政治因素。他說，我原以為疫苗可在大選前出來，但直說吧，有政治因素，不過沒關係，他們要玩他們的遊戲。大選過後馬上就會有的。

另據法新社9日消息，美國總統特朗普確診冠狀病毒疾病（COVID-19）後，吹捧自己接受的實驗性藥物為「解藥」。但美國首席防疫指揮官佛奇（Anthony Fauci）佛奇指出，這個說法恐造成誤解。他稱“解藥”是不正確的，可能會誤導，因為COVID-19目前沒有解藥，只有“療法”。