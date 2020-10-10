阿塞拜疆與亞美尼亞在莫斯科達成停火協議

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周六凌晨（10月10號）宣布，亞美尼亞與阿塞拜疆已經同意自當天12點起停火，雙方也將交換戰俘和遇難者遺體。

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法新社報道，在莫斯科斡旋下，經過馬拉松談判，阿塞拜疆和亞美尼亞兩國終於達成在納卡地區的停火協議。周六中午該地區應該停火，兩國接下來將開始進一步相關談判。俄羅斯外交部長拉夫羅夫在在當地時間周六凌晨三點宣布停火協議時強調停火基於人道目的。雙方也將在國際紅十字會的協調下交換戰俘和遇難者遺體。

拉夫羅夫表示，在歐洲安全和合作組織的“明斯克集團”共同主席國的調停下，阿塞拜疆和亞美尼亞兩國承諾開啟實質性的談判，以便儘快達成和平解決問題的方式。拉夫羅夫補充說，實施停火的“具體內容”將在稍後商定。

法新社稱，阿塞拜疆與亞美尼亞外交部長在莫斯科進行了長達十個小時的談判，終於在周五到周六夜間達成了這個協議。俄羅斯外交部發言人隨後也向法新社證實，停火將於周六中午12點開始生效。

但在該協議於12點正式生效前，戰火還在繼續。阿塞拜疆國防部說，亞美尼亞星期六早上“轟炸了”人口稠密地區，而阿方也將採取“對等措施”。

納卡地區位於阿塞拜疆南部，但主要居民是亞美尼亞族裔。從上世紀90年代初蘇聯解體後，兩國就不斷因納卡地區的歸屬問題發生軍事衝突。1994年，雙方就全面停火達成協議，但一直因納卡問題處於敵對狀態，武裝衝突時有發生。今年9月27號突發的戰火異常激烈，雙方均指責對方違反停火協議，率先發動了軍事進攻。

連日來，衝突已造成包括平民在內的眾多人員傷亡。星期五的官方死亡人數上升到400多，其中包括22名亞美尼亞平民和31名阿塞拜疆人。但是，這這數據極可能會更高，因為雙方都聲稱消滅了數千名敵軍。