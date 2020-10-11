中國伊朗主張建立中東多邊對話平台

中國外長王毅與伊朗外長紮里夫周六10日在中國雲南騰衝會面。他們主張建立以一個“中東多邊對話平台”，以化解中東的緊張局勢。

廣告 繼續瀏覽後續

中國和伊朗外長在騰衝展現了共同捍衛2015年簽署的伊核協議的團結姿態。他們還一致譴責了美國的“恐嚇”與“單邊主義”。

據法新社10月11日發自北京的電稿說，伊朗與沙特之間的矛盾導致中東緊張局勢加劇，其中主要原因是伊朗參與也門戰爭（支持什葉派胡賽民兵），並在伊拉克擴張影響力，以及沙特支持華盛頓對德黑蘭施加“最大壓力”。

中國外交部周六晚發布了王毅的聲明。這個聲明表示，“面對各方在安全問題上的合理關切，中國提議建立一個多邊和區域對話平台。” “所有利益攸關方將平等參與，通過對話增進相互了解，並討論解決安全問題的政治和外交手段。”

王毅設定的唯一前提條件是捍衛國際伊朗核協議。美國於2018年退出了該協議。特朗普總統認為，這個協議的文本不足以阻止伊朗獲得核武器，也不能遏制德黑蘭在中東從事被視為“破壞穩定”的行為。

王毅說：“中國反對破壞（伊核）協議的任何單方行為，並將繼續促進這個協議的執行。”他還呼籲加強與伊朗合作“捍衛多邊主義”，“反對霸凌”。

伊朗外長紮里夫周六在推特發文讚揚他與王毅的這場討論富有成果，使得雙方加強區域雙邊合作與冠狀病毒疫苗合作成為可能，也使得加強捍衛伊核協議的合作成為可能。他說：我們拒絕“美國的單邊主義和建立一個單極世界的企圖。”

據中國外交部的資料顯示，紮里夫還祝賀中國與冠狀病毒的鬥爭取得的“顯著成就”，儘管伊朗是迄今為止遭受冠狀疫情襲擊最嚴重的中東國家。