印度感染破700萬 巴西死亡超15萬

冠狀病毒疫情賴在地球上不走，印度官方統計感染者已突破700萬，巴西的死亡病例超過15萬。拉美-加勒比地區染疫人數破千萬。疫情給該地區造成慘重健康和經濟惡果。

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印度冠狀病毒染疫人數突破700萬門檻，直追全球疫情最嚴重的美國。美國染疫人數為795萬，死亡219,328人。

據印度衛生部的數字顯示，今天10月11日，印度新增確診病例接近75,000例，感染總數超過706萬人，死亡人數超過10萬。據專家表示，印度實際染疫人數可能遠遠高於官方的統計數據，因為在這個擁有13億人口的廣闊國家，篩查率要比許多其他國家都低。

據法新社消息，拉丁美洲和加勒比地區的官方確診人數在周六10月10日突破了1千萬大關。其中超過一半的病例發生在巴西，星期六巴西冠狀病毒造成的死亡人數超過了15萬。巴西確診感染人數超過500萬。

據世界銀行估計，拉美和加勒比地區在病例和死亡人數方面是全球受打擊最大的地區，並且正遭受着“最嚴重的經濟和健康後果”，預計該地區2020年的GDP下降7.9％。

此外，俄羅斯確診感染人數逼近130萬。該國死於冠狀病毒的統計人數超過2萬2千人。

全球各國官方統計的累積確診染疫人數為37,581,729。總死亡1,078,871人。