特朗普重返選戰 先挖拜登票倉

特朗普返回選戰在白宮向聚集在南草坪的支持者發表講話2020年10月10日

特朗普在染疫10天後重返選戰。他周六在白宮陽台向支持者們發表講話。他特別感謝黑人和墨西哥裔的支持，強調自己將工作崗位從中國拿回來，發誓不讓社會主義在美國出現，並再提戰勝“中國病毒”。

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特朗普周六被醫生確認不會感染他人之後返回選戰。他在民調落後拜登的情勢下再次發力。昨天他在白宮陽台向彙聚在南草坪的支持者們發表了不到20分鐘的講話。他感謝白宮所有工作人員，特別提到維持法律的團隊，並對主辦那場聚會的黑人團隊與墨西哥族裔表示感謝，也感謝大家為他康復做的禱告。

據YouTube《實時翻譯》，特朗普向支持者們說，我們絕不允許社會主義在美國發生，如果他們（民主黨）贏，這將是我們國家的未來，或更糟糕。

特朗普還說，我們國家將打敗這個糟糕的“中國病毒”，我們會設置非常強大的醫療安排。我們將迅速恢復，我們的疫苗也將很快問世。我們也會幫助世界其他國家。

特朗普還抨擊對手拜登在首場辯論中得到主持人的幫助，並說拜登只會重複別人讓他說的話。他還批評拜登他們背叛了黑人和墨西哥人，把工作崗位都送到了中國。特朗普說，我們把工作崗位拿回到美國。他還批民主黨想把邊境打開，讓非法移民進來。他說，我們建了邊境牆，我們也不想參與其他國家的戰爭 …他們卻要把你們賣給華爾街的商人們。

特朗普感謝警察維護社會安全，卻未提對有色人種的警方施暴問題。他指出，非洲裔和墨西哥裔正在逐漸否認激進的左派。他說，我們需要法律和規則。

在特朗普講話期間，頭戴紅帽子的特朗普支持者們，揮着國旗和標語，一起喊着“再來四年”，“我們愛你”等口號。

特朗普預計在10月12日前往關鍵州佛羅里達州舉行造勢活動。佛州許多拉丁裔選民正在從民主黨的傳統票倉中流失。特朗普試圖鞏固這個趨勢。另外，許多非洲裔不滿意極左派利用警察對黑人施暴個案挑起打砸搶燒運動。特朗普希望將這些人拉到自己一方。