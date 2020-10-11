特朗普重開選戰 醫生說已無傳染風險

美國大選日期迫近，美國總統特朗普在感染冠狀病毒10天後重新投入選戰。他10月10日在白宮陽台向支持者發表講話，預計12日去關鍵的佛羅里達州造勢。白宮醫生宣布，特朗普的測試結果顯示，他已沒有感染別人的風險。

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法新社發自華盛頓的消息說，白宮醫生康利周六晚發布聲明說，“今晚，我很高興地宣布，總統除了符合疾控中心（CDC）確保安全結束隔離的所有標準之外，今天早晨對他做的冠狀病毒核酸檢測（PCR）結果，按目前公認​​的標準，顯示他不再具有將（病毒）傳播給他人的風險”。

特朗普與第一夫人10月1日雙雙測出冠狀病毒陽性。他聽從醫生的建議，在10月2日住進華盛頓郊區的沃特-里德軍方住院。在那裡，在醫生們給他用了多種藥物，24小時後，他感覺明顯好轉，並在4天後，在10月5日出院。

白宮醫生康利周六說，總統已沒有發燒，他之前的所有癥狀都“變好”，測試結果顯示病毒數量正在減少，並已沒有病毒主動複製的跡象。但康利醫生沒有說明特朗普是否轉為陰性。他強調，將繼續監視特朗普的健康狀況。

特朗普認定在醫生給他用過的各種藥物中，再生元（regeneron）的綜合針劑對他的康復起到關鍵作用。他出院後表示，要力推這款實驗階段的藥物快速送達醫院，給患者免費使用。

特朗普昨天的熱身賽是在白宮陽台對彙聚在草坪上的支持者發表講話，他表示自己感覺良好，呼籲人們去投票，他還感謝在他染疫期間為他做的祈禱的所有人。