特朗普開啟3個關鍵州的馬拉松造勢活動

距離11月3日美國大選還有3個星期，特朗普在醫生宣布他已無傳染風險後，周一10月12日開啟對3個關鍵州的巡迴造勢活動，試圖重新激勵他的基礎選民。

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特朗普在民調落後的情勢下，今天10月12日開啟巡迴佛羅里達，賓夕法尼，艾奧瓦這三個關鍵州的馬拉松造勢活動，預計每天去一個州，以期追上落後的民調。法新社說，特朗普同時還就他提名巴萊特出任最高法院大法官進行“炫耀”。美國參議院定於今天周一開始就這項提名對巴萊特法官舉行聽證會，並將幾乎無懸念地確認這項提名，從而讓保守派勢力長期主導美國的司法殿堂。

特朗普周日表示，他似乎已對這個病毒有免疫，“可能是長期免疫，也可能是短期免疫，現在還不知道，也許是終身免疫”。特朗普向自己的支持者們說，現在他的檢測已經完全陰性。他補充說，你們今天的總統，是一個不需要向他的對手拜登那樣躲在地下室的總統。

特朗普10月1日被檢測出冠狀病毒呈陽性，他隨後住院四天。白宮醫生康利上周六發布簡短聲明宣布，根據對特朗普做的冠狀病毒核酸檢測（PCR）結果，按目前公認​​的標準，他不再具有將（病毒）傳播給他人的風險”。

隨後，特朗普發推說“白宮醫生徹底完全開放了綠燈。” “這意味着我不會感染（病毒），也不會傳播病毒。很高興知道！！”。此後不久，Twitter在這條推文中添加了警告，指出它包含有關Covid-19的“誤導”信息。

74歲的特朗普不斷將77歲的競選對手拜登形容為民主黨左翼操縱的木偶，暗示拜登可能病得不輕。他說：“如果你們看看喬Jeo（喬-拜登），他昨天（周六）咳嗽很厲害，然後他戴上口罩，接着咳...。”“我不知道這說明什麼，但媒體沒怎麼談這事。

法新社說，自從特朗普10月1日宣布檢測陽性後，拜登的競選團隊每天都公布他的檢測結果，到目前為止都是陰性。而特朗普的醫療團隊則執意拒絕公布特朗普最後一次測試呈陰性的日期。這讓外界懷疑，特朗普檢在測出陽性之前好幾天都沒有做檢測。

美國已有21萬人死於冠狀病毒。拜登周日晚上發推特說，”我一月份就說特朗普是應對這次健康危機的最差總統。過去的幾個月證明我說對了。”

法新社說，全國平均民調顯示，拜登領先特朗普10個百分點。面對這些令其擔心的數據，特朗普比以往任何時候都更要喚起人們對2016年的選舉結果與民調完全不符的驚奇記憶。他強調自己相信歷史將會重演。他發推說， “這次的熱情比2016年還要高”。 “人山人海！！”。