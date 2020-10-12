美國最高法院大法官巴雷特參議聽證會開場 賀錦麗或出手

美國參議院今天10月12日開始對特朗普任命的最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）舉行聽證會。民主黨人反對在11月3日大選之前確認這項任命，但似乎無法阻止共和黨佔多數的參議院的進程。

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48歲的保守派女法官巴萊特在9月26日被總統特朗普提名為美國最高法院終身大法官，補上自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）病逝後留下的空缺。

根據憲法，巴雷特獲須獲參議院批准才能進入美國最高法律殿堂。目前在美國最高法院8名終身大法官中，5位是保守派。巴雷特補缺後，保守派與自由派比例為6比3，將進一步強化保守派的優勢，被認為將對美國未來走向構成重要影響。

法廣RFI駐紐約記者安納齊（Loubna Anaki）報道：

艾米-科尼-巴雷特（Amy Coney Barrett）周一開始的聽證會遇到一個前所未有的背景：現距離美國總統大選僅有三周之遙，共和黨與民主黨圍繞她的任命展開角力。共和黨人推動儘快完成任命，民主黨人則認為應該在11月3日大選後由當選總統選擇新的大法官。

冠狀病毒難不倒

除了這個爭議之外，還有冠狀病毒的風險。目前至少有兩名應該參加聽證會的共和黨參議員被測試呈陽性。這兩人都曾出席總統任命艾米·科尼·巴雷特出任大法官的儀式。連特朗普本人可能也是在那場儀式上感染的。這個周末，幾位民主黨負責人再次呼籲為防萬一推遲這場聽證會。

但是參議院司法委員會主席林賽-格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，所有防護措施都已到位：與會者必須戴口罩，22名跨黨派參議員的席位拉開間隔。不願到場的人可以通過視訊參加聽證會。所有這一切安排都符合共和黨陣營要在大選舉前，快速任命巴雷特出任最高法院終身大法官的願望。

賀錦麗或出手

由於這場任命事關重大，參議院系列聽證會備受關注，特別是民主黨副總統候選人卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris賀錦麗）也參加聽證會。預計喬-拜登的這位競選夥伴可能向艾米-科尼-巴雷特（Amy Coney Barrett）法官提出犀利問題。兩年前，在最高法院另一位大法官布雷特-卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的任命聽證會上，賀錦麗就曾以提出大力道的問題而出名。

法國里爾大學美國歷史與文明講師西蒙·格里維特（Simon Grivet）認為，聽證委員會的成員不會攻擊艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）的個人情況或她的個人生活，甚至不會攻擊她的信仰，儘管她是“法學家和虔誠的天主教法官”，但可能會問她：你的任命會對兩個主要主題造成什麼直接後果：一個問題是“奧巴馬醫保改革”可能在大選後被最高法院取消；另一個問題是“墮胎問題”在接下來幾個月可能受到質疑。

學術界人士認為，對於民主黨人而言，要通過這些攻擊來動員選民支持民主黨。要向選民展示，如果讓共和黨有了全權，他們會幹出什麼事來。

惜字如金

那麼，艾米-科尼-巴雷特如何捍衛自己。根據她向媒體透露的序言，她會像所有最高法院的法官被任命時做的那樣，特別是那些保守派法官那樣為自己辯護。她會表示自己是一名不涉政治的法學家，她僅僅根據法律的文本來解釋法律。她不會參與政治活動。然後，她會像30年來每位被任命的最高法院法官那樣：惜字如金，要設法使自己的回答儘可能簡短，盡量不留把柄。她很可能拒絕談自己會對那些案子做出那些的決定。

據法新社介紹，艾米-科尼-巴雷特是虔誠的天主教徒，7個孩子的母親，其中兩個孩子是收養的海地孤兒，她自己最小兒子的患有唐氏症。在參議院聽證會之前，她曾強調，不論她個人喜好如何，她會“最大限度地實現法律要求的結果”。