聯合國：氣候變化是20年間全球自然災害翻番增加的主要原因

聯合國周一報告指，最近20年來全球自然災害數翻倍增加，氣候變化是主要原因。進入21世紀以來，自然災害已造成全球120萬人死亡。

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這份聯合國減少災害風險辦公室的報告顯示，過去二十年中（2000年至2019年）全球共記錄7348起自然災害、損失估計近3萬億美元，數量幾乎是1980年至1999年之間的兩倍。該機構 秘書長水鳥真美（Mami Mizutori）在新聞會表示，“新冠病毒確實使各國政府和公眾意識到了我們所面臨的風險，看到新冠病毒都如此可怕，那麼氣候的緊急狀況就更糟。” 她強調“沒有綠色行動，氣候緊急情況只能加劇。”

該報告並未涵蓋新冠病毒等流行病風險。報告指自然災害的變化主要與氣候災害的增加有關。全球最近20年間氣候災害數從3656（1980-1999）增至6681（2000-2019） 。經濟損失近3萬億美元，而由於缺少非洲和亞洲的災害經濟影響信息，實際的損失數額更高。

報告指，過去二十年中，最多見的災害是風災，洪水災害數量翻了一番。聯合國預期在未來十年中，最嚴重的問題將是熱浪。

儘管災害造成的死亡人數與前20年相比幾乎沒有增加，從119萬（1980-1999）增加到123萬（2000-2019），但受災害影響人數卻大幅激增，從32.5億增至40億。

受災最嚴重的十國中有八個位於亞洲，亞洲是受災影響最嚴重大洲，其次是美洲和非洲。

中國和美國是受災最多的國家，其次是印度、菲律賓和印度尼西亞。報告指這些國家在高風險地區的人口密度相對較高。

從年份看，2004年、2008年和2010年是受災死亡人數最多的年份，均有超過20萬人死亡。 2004年印度洋海嘯造成超過22萬人喪生，2010年智利里氏7級地震造成20多萬人喪生，2008年納爾吉斯颶風橫掃緬甸時導致13.8萬人死亡。

報告還指出，最近20年來全球平均每年災害死亡人數約6萬，但自2010年以來，沒有發生超過10萬人死亡的“特大災難”。