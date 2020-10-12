阿塞拜疆與亞美尼亞衝突繼續 至少釀500死

南高加索的阿塞拜疆與亞美尼亞周一10月12日早晨繼續在納卡地區（Nagorno Karabakh）交火。雙方都違反了上周六在莫斯科達成的人道停火協定。

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法新社一名記者今早從納卡首府斯捷潘納克特（Stepanakert）聽到從這個分離共和國西南傳來的炮聲。但與過去幾晚不同，這座城市今天沒有受到轟炸。法新社在阿塞拜疆的記者今晨聽到炮聲來自阿塞拜疆東北方。

據不完全統計，9月27日納卡爆發衝突以來，有大約500人死亡，其中包括60來位平民。不過，實際傷亡數據應該更嚴重，因為阿塞拜疆沒有公布自己的軍方的死亡人數。交戰雙方都宣稱自己一方擊斃了對方數千名士兵，並互相指責對方故意攻擊平民住宅區。

10月10日在俄羅斯主持下亞美尼亞與阿塞拜疆兩國的外長在莫斯科簽署了人道停火協議，協議規定當天中午12點停火，雙方交換戰俘和死難者的遺體。可是在納卡地區依然炮聲隆隆，交戰雙方並沒有遵守這個停火協議的跡象。

這兩個前蘇聯加盟共和國在前蘇聯解體後，圍繞納卡地區的主權重啟爭端，30年來一直無解。納卡地區多數居民是亞美尼亞人。最近阿塞拜疆在土耳其支持下，試圖奪回對主張分離的納卡地區的控制權，引爆1994年以來最為激烈的戰爭。