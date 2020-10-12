2020諾貝爾經濟學獎授予兩名美國拍賣專家

2020年諾貝爾經濟學獎授予兩位美國拍賣專家：保羅-米爾格羅姆（Paul Milgrom）和羅伯特-威爾遜（Robert Wilson），因他們改進和發明的拍賣理論給買賣雙方和全世界納稅人帶來好處。此二人特別因其理論被用於分配電信頻率與飛機起降時間而著稱。

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瑞典國家科學院10月12日宣布將2020年諾貝爾經濟學獎授予兩位美國拍賣專家保羅-米爾格羅姆和羅伯特-威爾遜，表彰他們改善拍賣理論和發明新拍賣方式為買賣雙方和全球納稅人都帶來好處，影響到人們的日常生活。

這兩人在獲獎之前就是今年諾貝爾經濟學獎的熱門人選。他們因發明拍賣概念被用於美國電信頻率的分配而著稱。此外，機場也根據他們的理論分配飛機起降時段。評委指出，他們二人在理論和實踐兩個方面都有建樹。

諾貝爾經濟學獎評委彼得-佛理德里克森（Peter Fredriksson）在宣布獲獎人之後向媒體強調說，拍賣極度重要...他們發明的這些拍賣新形式在全世界服務於社會，影響我們每個人的生活。

保羅-米爾格姆生於1948年，是美國斯坦福大學經濟人文及社會科學教授。羅伯特-威爾遜出生於1937年，是斯坦福大學亞當斯管理傑出榮譽教授。他們兩人將平分1000萬瑞典克朗獎金。

瑞典皇家諾貝爾獎委員會10月12日將2020年諾貝爾經濟學獎授予兩位被譽為“完美”拍賣專家的美國人，為2020年度系列諾貝爾獎畫上了句號。