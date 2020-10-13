戰狼外長東南亞送福利 抗衡美國影響

馬來西亞外交部長希沙穆丁·侯賽因和中國外交部長王毅在新聞發布會上講話2020年10月13日吉隆坡

中國外長王毅正在東南亞巡訪，試圖以貿易協議等經濟實惠，減弱美國對該地區的影響力。北京聲稱擁有南海幾乎全部主權，在該地區的軍事化活動，導致東南亞多國對中國敢怒不敢言，向美國靠攏。

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中國外長王毅10月11-15日訪問柬埔寨、馬來西亞、老撾、泰國和新加坡5國。據香港電台13日報道，王毅敦促亞洲國家警惕美國引發“南海和其他地緣政治競爭”的風險。

收購馬來西亞棕櫚油

王毅在柬埔寨之後到訪馬來西亞。他與馬來西亞外長希沙姆丁會談後，在共同記者會上說，北京和東盟成員應共同努力，消除南海的“外部干擾”；王毅重申，中國和東盟有能力、智慧和責任，維護南海的和平與安寧。

王毅指美國的印太戰略是東亞的安全風險。他批美方傳統冷戰思維，並稱，相信各方都看到這一點，並保持警惕。

馬來西亞外長希沙姆丁表示，南海爭端應通過區域對話和平解決。他並宣布，中國承諾在2023年前，購買170萬噸該國的棕櫚油。

馬來西亞也是南海爭端當事國，在王毅到訪前幾天，馬來西亞海警（MMEA）10月10日宣布在該國南部柔佛州海域扣押了6搜中國漁船和60名中國籍船員。

中國船侵入馬來西亞海域並不罕見，據馬訪統計，在2016-2019年間，馬來西亞海事當局共發現中國邊防海軍入侵馬來西亞海域89次。

彌補柬國遭歐盟制裁損失

之前，10月12日在金邊與柬埔寨簽署商貿協定，包括對柬埔寨340種以農業為主的產品免稅。據法新社引述柬埔寨總理髮言人Eang Sophalleth的說法，這個協議，彌補了歐盟最近因人權問題對柬埔寨實施貿易制裁所造成的損失。

布魯塞爾今年8月將柬埔寨部分產品撤出“無所不包武器除外” （TSA）優惠清單。進入這個清單機制的不發達國家的產品享受免稅，免賠額進入歐盟市場的優惠。

2019年，中國領先於歐盟是柬埔寨頭號貿易夥伴。中國在柬埔寨投資，修建基礎設施，並向該國提供數十億美元的優惠貸款。而美國正在努力應對中國在這一地區日益增長的影響力。

王毅接下來還將訪問老撾，泰國，新加坡。