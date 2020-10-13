白宮推動對台軍售 北京表態警告

中國大陸空軍10日公布了轟六戰機與殲-11逾越台海中線的照片。

美國白宮在中國戰機頻繁越過台海中線之際，加緊推動對台軍售，旨在以更先進的武器武裝台灣，增強其對中國打擊的抵抗能力。中國外交部發出了警告。

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路透社13日報道，5名知情人士周一表示，白宮正推進三項對台出售先進武器的交易，最近幾天，白宮向國會遞交了一份交易通知，待後者批准。

中國外交部周二13日做出回應，表示堅決反對美國計畫向台灣出售武器，敦促美方認清嚴重危害性，恪守一中原則和中美三個聯合公報規定；立即取消任何對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯。中方稱，將根據形勢發展作出正當必要回應。

中國外交部發言人趙立堅在例行發布會上表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是817公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對。

之前路透中引述消息人士稱，美國當局打算向台灣出售多達7種主要武器系統，包括地雷、巡航導彈和無人機。

不具名消息人士稱，參議院外交關係委員會和眾議院外交事務委員會的領導人已接到通知，計畫中的三項武器銷售已獲負責監督對外軍售的美國國務院批准。

這個消息還說，國會尚未收到出售其他武器系統的通知，但預計將很快就會收到。出售的武器系統包括旨在阻止兩棲登陸的大型先進無人機、陸基魚叉反艦導彈和水雷。

對於這個消息，台灣駐美代表辦公室表示無可奉告。中國駐美大使館則在一封電郵聲明中敦促美方停止對台軍售，結束與台灣的軍事關係，“以免嚴重傷害中美關係與海峽兩岸的和平與穩定。”