加118議員和組織促政治庇護港人 中國大使叫停 被指以30萬在港加人「脅迫」加國

在118個加拿大公民組織和國會議員聯署要求該國政府為受《香港國安法》政治迫害的港人提供政治庇護，並制裁相關官員之際；中國駐加拿大大使叢培武警告加國政府不要收留違反國安法的「暴力罪犯」，敦促渥太華政府以在港30萬名加籍人士為念，支持國安法。

廣告 繼續瀏覽後續

叢氏言論被視為脅迫加拿大，加國外長發表聲明反駁，聲稱加拿大政府會捍衛人權和全球加籍人士利益。而中國外交部發言人趙立堅則挺叢培武，他昨(16日)午回應叢的言論有脅迫之嫌時說，叢的言論表明了中方在涉港問題上的「正義立場」，無可非議。他反問對此產生誤解的人是否「別有用心」。

加拿大公民社會在過去兩個月獲得包括57名國會議員在內的118個公民團體和個人聯署，指港區國安法落實後，港府大肆拘捕，不少港人憂慮會面對一如1989年「六四事件」的命運，要求渥太華政府提供「安全港計畫」，以特快程序為受到國安法迫害的港人提供政治庇護；另外，更須制裁有份參與訂定《香港國安法》或違反人權的中港官員，包括凍結其在加拿大的資產。

馮玉蘭：參議員快就聯署內容訂草案交國會

聯署團體之一的港加聯主席馮玉蘭接受本台長途電話訪問時指出，這是就香港議題獲得最多及最廣泛代表性支持的聯署，已跳出過往局限於只是香港族裔和人權團體的關注，而參與聯署的國會議員亦代表着不同黨派。據她了解，一名參議員即將就聯署內容草擬議案，在國會推動通過。

在聯署記者會舉行的同時，中國大使叢培武以中加建交50周年為名召開網上記者會，表明不接受加拿大當局上月向一對在反修例運動中提供後援的香港夫婦發出難民身份，亦大力反對聯署建議的「安全港計畫」，他表示，中國強烈敦促加方不要向香港的「暴力罪犯」提供所謂的政治庇護，因為這是干涉中國內政，並且會壯大了那些暴力罪犯的膽子。「如果加方真的關心香港的穩定與繁榮，真的在乎30萬名在港的加拿大護照持有人的健康和安全，以及眾多在港營運的加拿大公司，你(指加拿大)便該支持(中國)打擊暴力犯罪的努力。」他期望加拿大人客觀公平地看待在香港發生的事情，確保不要干預中國內部事務和防止破壞中加關係。

評論：中國會有後續動作

據加拿大《環球郵報》報道，被問及有關說法是否一種脅迫時，叢培武只是說：「那是你的詮釋」。而在香港，時事評論員吳志森表示，叢培武的言論，比中國外長王毅月前警告捷克挑戰「一國兩制」要小心付出深重代價的說法還要強硬，因為王毅沒有具體指明什麼後果，而叢則挑明30萬名在港加人的健康和安全，估計加方有進一步行動時，中方會有動作回應。

《環球郵報》又報道，加拿大外長商鵬飛就此發表聲明，指叢培武的言論不可接受，令人困惑。他已指示外交部聯繫叢大使，向對方清晰表明，加方一直捍衛人權和加拿大人在全球的權利。