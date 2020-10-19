美國大選決戰關鍵州 法新社盤點

距離美國大選還有15天。拜登“電腦門”事件目前對雙方基本盤似乎沒有多大改變。法新社指出，本次大選勝負取決於關鍵州。

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法新社10月19日的電稿說，特朗普和拜登陣營正在一些關鍵州展開爭奪，其中包括：佛羅里達，北卡，賓夕法尼亞，威斯康辛，密西根，亞利桑那，佐治亞，艾奧瓦，俄亥俄，得克薩斯。

擁有較多“大選舉人”的兩個州是：得克薩斯州和佛羅里達州，前者有38個大選舉人，後者有29個大選舉人。

佛羅里達州擁有很多古巴裔和退休人員。這是兩個傳統的保守人群。拜登目前在這個州的民調只領先2%。上次特朗普在這個州的退休人員支持下獲得險勝。

北卡擁有15張大選舉人票。這個州有大批較年長的白人選民，這次特朗普民調在此地領先拜登3個百分點。

賓夕法尼亞州有20張大選舉人票。這是民主黨的傳統票倉4年前被特朗普搶走。由於工業的衰落該州在2016年放棄了民主黨候選人希拉里-克林頓。

威斯康辛州有10張大選舉人票。4年前，特朗普在該州險勝。雖然民調顯示拜登目前領先6%，但預計爭奪將非常激烈。8月底在兩派之間發生衝突，造成2人死亡。

密西根州擁有16個大選舉人。特朗普上次在這個傳統民主黨票倉翻盤。他承諾給衰敗的密西根州帶來繁榮。這次拜登的爭取對象是郊區的白人和非洲裔。

亞利桑那州有11個大選舉人。民主黨從1996年以後就沒有在這個州贏過。拜登希望這次能夠翻盤。他目前領先近4個百分點。他指望吸收郊區青年和西裔選票。

特朗普得到該州反非法移民人群的支持。這些選民是建牆派。此外，該州的英雄參議員麥凱恩在2018年過世。麥凱恩曾激烈反對特朗普當選。這次麥凱恩的影響可能會消失。

佐治亞州有16張大選舉人票。2016年特朗普在這個州曾大幅領先希拉里。但是這次民調顯示他稍微落後於拜登。

艾奧瓦州有6張大選舉人票。特朗普在2016年在這個人口稀少的農業州輕鬆取勝。但奧巴馬曾兩次贏過該州。目前拜登在這個州的民調只比特朗普多1.2%。

俄亥俄州有18張大選舉人票。特朗普4年前在該州吸引到失望的民主黨票倉。他以8%爽贏希拉里。拜登這次試圖挽回這個州的民主黨選民。

得克薩斯州有38張大選舉人票。特朗普在這個州領先拜登4%。他以反移民政策和對石油業的支持贏得這個共和黨傳統票倉應該沒有問題。

但拜登將希望寄託在得克薩斯州人口的變遷上。這個州的西裔人口不斷增加，拜登希望贏得這些人和城市年輕人口的選票。

據美國國父們在1787年定下的憲法，美國總統大選採取由各州選出的“大選舉人”最終定奪誰當總統。因此，即便在全國民調中超前，也不代表一定能當選。