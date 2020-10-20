印尼拒讓美國海上偵察機着陸加油

美國與印尼高官磋商讓美軍間諜機在印尼着陸加油事宜，遭到印尼總統的斷然否決。儘管印尼經常在某些海域驅趕中國海警船和漁船，但仍試圖保持外交中立。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社20日發自雅加達的報道，四名熟悉情況的印尼高官稱，今年7-8月間，美國官員與印尼國防部長和外交部長進行多次高級別接洽，希望美軍的P-8波塞冬海上偵察機可以在印尼着陸加油。之後印尼總統佐科-維多多斷然拒絕了這項要求。

P-8偵察機在監視中國南海軍事活動中發揮了主要作用。中國宣稱對這片水域的大部分地區擁有主權，越南、馬來西亞、菲律賓以及文萊也宣稱對這片資源豐富的海域擁有主權。每年通過這裡的貿易額約為3萬億美元。

印尼雖未正式主張對這片具有戰略重要性的水域擁有主權，但也認為自己擁有其中的一部分。印尼經常在某處中國宣稱擁有主權的海域附近驅趕靠近的中國海警船和漁船。

但印尼與中國之前的經濟和投資關係日益緊密。Retno告訴路透，印尼不想在這場衝突中站隊，對兩個超級大國日益升級的緊張關係以及南海的軍事化感到擔憂。

“我們不想捲入這場對抗，”Retno在9月初的專訪中表示。“印尼希望向所有人表明，我們已做好合作的準備。”

目前正值美中兩國都在競相加強對東南亞影響力之際。上述官員表示，美國這個提議讓印尼政府感到意外，因為印尼長期以來秉持中立的外交政策。印尼從未允許外國軍隊在其境內活動。