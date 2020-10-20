阿聯酋代表團首訪以色列 姆努欽陪同 簽署系列協議

阿聯酋代表團今天10月20日首訪以色列。由於疫情的限制，這個代表團飛抵以色列後，僅停留數小時，雙方簽署了一系列合作文件，包括航空，投資和雙方人員入境免簽協議等。

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這個代表團由阿聯酋財長阿爾-塔耶（Obaid Al-Tayer）與經濟部長阿爾-馬里（Abdallah ben Touq Al-Mari）帶隊。

以色列總理內塔尼亞胡到特拉維夫的Ben Gourion機場迎接阿聯酋代表團。

美國財長姆努欽陪同阿聯酋這個代表團一同到達特拉維夫。他深度參與了兩國關係正常化進程。

法新社今天發自特拉維夫的報道說，由於經濟受Covid-19疫情大流行的重創，阿聯酋和以色列都希望儘快採摘兩國新型關係帶來的果實。

雙方簽署了一系列合作協議，其中包括雙方人員入境免簽證，航空運輸，保護投資等內容。據以色列交通部一名負責人說，協議簽署後，每星期雙方之間將有28次航班。

成功斡旋阿聯酋與以色列恢復正常關係，被美國總統特朗普視為其政府的重大外交成功，特別是4年前他以政治素人身份當總統後，常被民主黨批評不懂國際事務和外交。

阿聯酋與以色列，9月15日在華盛頓，在特朗普的指揮下，簽署了兩國關係正常化的協議文件。同一天，巴林也在華盛頓與以色列簽署了恢復正常化關係的協議。

這兩個海灣國家，是繼1979年埃及，和1994年約旦之後，與以色列恢復正常外交關係的阿拉伯國家。巴勒斯坦人指控阿聯酋和巴林與以色列恢復正常關係是背叛行為。

阿聯酋與以色列的新關係打破了之前的“阿拉伯共識”。這個阿拉伯共識規定，阿拉伯國家與以色列關係正常化的前提條件是解決巴以衝突。