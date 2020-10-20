5G：瑞典宣布排除華為和中興設備 已安裝的將拆除

瑞典出於國家安全考量，決定在該國的5G網絡建設中，排除中國華為和中興通訊集團，並決定拆除已安裝的相關設備。英國今年7月作出同樣決定。這是瑞典負責招標5G網絡的官方機構今天20日宣布的消息。

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瑞典是英國之後，第二個宣布排除華為中興5G的國家，也是歐盟第一個明確禁止華為參與其5G網絡所有基礎設施的國家。

瑞典的愛立信與芬蘭的諾基亞都是中國華為在5G領域的競爭對手。據瑞典電信當局官方聲明表示，該決定是基於瑞典今年年初通過的一項新法律以及軍事和情報當局的評估。這些評估的目的是要“確保使用頻率不會危害瑞典的國家安全”。瑞典的5G網絡招標定於11月10日開始。

北京對斯德哥爾摩這項決定作出反應。中國駐瑞典大使館發布聲明表示：“強烈反對在沒有任何事實依據或確鑿證據的情況下濫用“國家安全”概念，違反市場規則和公平競爭原則。該聲明還對“以毫無根據的指控禁止中國公司，人為設置合作壁壘”表示了遺憾。

據瑞典電信當局的聲明說，華為和中國的另一主要電信設備製造商中興，將被禁止進入瑞典5G的所有“中央功能”，也就是，或多或少覆蓋整個網絡。

這個聲明還說，已安裝的可用於5G的華為或中興設備，將在2025年1月1日之前被拆除。而倫敦設定的拆除華為已安裝設備的最後期限是2027年。