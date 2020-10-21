特朗普一方回應持中資銀行帳戶

特朗普一方承認在中國有銀行賬戶。他的律師表示，這個賬戶只繳稅不涉任何交易。紐時曝光特朗普在中國有業務和銀行賬戶，並為拜登之子亨特被指從中國帶回15億美元辯稱，那隻是投資公司的籌款目標，並強調亨特是在拜登卸任後得到的該公司10%的股份。

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在回應紐時提問時，特朗普集團的律師阿蘭-加騰(Alan Garten)表示，該公司“於一家在美國設有分行的中國銀行開設了賬戶，以便支付同在中國開展業務相關的當地稅收”。

加騰律師說，這個公司在中國設立辦事處，“探索亞洲酒店生意的潛力”，之後開了這個賬戶。但“沒有任何具體的交易、買賣或其他商業活動，而且自2015年以來，辦事處就一直處於閑置狀態，”。“雖然該銀行賬戶仍可使用，但從未用於其他任何目的。”

紐時的報道說，特朗普在中國的賬戶由特朗普國際酒店管理有限公司(Trump International Hotels Management L.L.C.)持有，稅務記錄顯示，2013年至2015年，在中國尋求許可協議期間，該公司共繳納了18.8561萬美元的稅款。

有關拜登之子亨特被指在2013年陪其父到中國訪問時獲中方公司15億美元的說法，該報辯護說，這一巨額數字實際是一家投資公司的籌款目標。亨特·拜登在其父卸任後獲得了該公司10%的股份。該公司確實得到了中國一家大型國有銀行的資金支持，但目前尚不清楚其籌款目標是否達到，也沒有證據表明亨特·拜登收到了支付給他個人的一大筆錢。