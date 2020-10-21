賓州在搖擺：特朗普前腳走 奧巴馬後腳來

美國總統特朗普和前總統奧巴馬，周二和周三，前後腳來到大選的關鍵搖擺州賓夕法尼亞參加競選造勢大會。奧巴馬首次替拜登出馬助陣。77歲的民主黨候選人拜登留在家中，主要通過電視媒體亮相。

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周三，民主黨籍前總統奧巴馬首次出面，幫助拜登競選。他周三到賓夕法尼亞州，試圖贏回這裡民主黨選民的心。

而現總統特朗普則剛在周二晚上在這個關鍵州舉行了競選大會。特朗普意圖鞏固自己在賓夕法尼亞州的支持度，希望讓這個搖擺州再次擺到自己一邊。

賓夕法尼亞州有20張大選舉人票。這個民主黨的傳統票倉，4年前被特朗普搶走。由於工業的衰落，該州在2016年對民主黨治理國家的政策感到失望，放棄了民主黨候選人希拉里-克林頓。

法新社說，特朗普在實地現場擁有“超級可見度”，但在電視媒體卻比民調領先的拜登曝光率低。據香港電台報道，特朗普在前往賓夕法尼亞州之前，在白宮突然提前結束了哥倫比亞廣播公司的訪談。他隨後在社交平台說那名主持人虛偽，有偏見。

在特朗普全國到處走之際，拜登則留在家中。他可能在特拉華州的住所，為10月22號與特朗普的最後一場辯論做準備。

特朗普周二在賓夕法尼亞的造勢大會，第一夫人梅拉尼婭原本計畫參加，但因咳嗽改變了計畫。