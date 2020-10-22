歐盟籲世衛組織改革 提高透明度

歐盟在一份有關世衛組織WHO改革的提案中表示，希望世衛組織在衛生危機中，對各國報告存在缺失的問題上更加透明。此前中國在新冠疫情初期的應對表現遭到了批評。

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據路透社10月22日報道，這份文件是歐盟輪值主席國德國政府與其他成員國討論後擬定的。歐盟多月來試圖解決世衛組織在資金籌措、治理和法定權力方面的缺陷，這份文件是對歐盟這項計畫的最新概括。

美國曾指責世衛組織在疫情之初與中國關係太過密切。特朗普總統曾表示，美國將退出世衛組織，並停止向該組織繳費。世衛組織多次駁斥這些指控。但該組織沒有回應對歐盟提案的置評請求。

路透社見到這份文件的標註日期為10月19日，文件敦促世衛組織採取措施，增加有關“各國遵守國際衛生條例(International Health Regulations)情況的透明度”，要求世衛組織成員國迅速與其他成員國分享有關突發衛生事件的信息。文件還呼籲建立一個更有效率且一致的各國向WHO秘書處彙報系統。

文件指出，在世衛組織面臨的諸多挑戰中，透明度不夠居首要位置，此外還有缺乏“可預測、可持續的”融資。這點似乎是在針對中國和其他國家沒有及時分享疫情信息的批評。文件還稱，應該加強評估各國遵守報告義務的機制，並且要定期加強評估。文件指出，成員國的期望與WHO能力之間的落差問題，應優先解決。

由於這個文件目前只是草案，德國政府也拒絕對文件內容進行置評。根據草案內容，下周歐盟衛生部長將召開視頻會議，就這份草案進行討論，希望在11月中旬的世衛組織大會前成為歐盟的共同立場。

該份文件重申歐盟對世衛組織的支持，並強調了世衛組織在應對全球衛生挑戰方面的重要作用。中國外交部稱，中國願意在世衛組織改革進程中，發揮積極作用。