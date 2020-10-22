金正恩參謁中國志願軍陵園 凸顯兩國新關係

朝鮮領導人金正恩向在朝鮮戰爭中喪生的中國軍隊致敬2020年10月22日

金正恩10月22日隆重紀念中國“志願軍”入朝７０周年，前往中國志願軍陵園參謁和獻花。他的這個舉措體現了兩國的新關係。

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據朝中社報道，金正恩１０月２２日在一干高官陪同下，參謁了中國志願軍烈士陵園，向死於朝鮮戰爭的中國軍人以及毛澤東之子毛岸英分別獻了花。此外，金正恩在21日還向位於平壤的朝中友誼塔敬獻了花籃。

中美首次大規模衝突

１９５０－１９５３年發生在朝鮮半島的血腥戰爭是中美軍隊首次發生正面大規模武裝衝突，也是中美唯一的一次大型武裝衝突。

當年美國率領國際聯軍在聯合國旗幟下作戰，將朝軍幾乎驅趕到邊境，直到毛澤東派遣上百萬中國士兵入朝參戰。中共領導人毛澤東當年派兵入朝，協助之前侵韓的朝鮮領導人金日成將軍，跟美軍領導的聯合國軍作戰。但朝鮮最終未能吞併韓國，雙方又退回了三八線兩邊。

中共當局長期以來支持朝鮮金家王朝，並支持朝鮮經濟。法新社今天發自首爾的電稿說，兒子死於朝鮮戰爭的中共原領導人毛澤東將中朝關係形容為“唇齒相依”的關係。後來這個關係由於平壤的核武雄心而出現了動蕩。但在美朝談判陷入僵局後，平壤與北京又接近起來。

金正恩謁陵體現中朝新關係

法新社說，金正恩這次參謁中國志願軍陵園的舉措凸顯這兩個鄰國的新關係。這與5年前中國援軍入朝65周年時的情況形成鮮明反差。

據韓聯社報道，金正恩表示，中國人民志願軍在擊潰帝國主義侵略者的“聖戰”中英勇無畏，血染每一寸國土，他們崇高的靈魂和獻身精神永遠不會被遺忘，他們在“抗美援朝·保家衛國”旗幟下建立的偉大歷史功勳依然銘刻在朝鮮人民的記憶之中。朝中兩國軍民生死與共，共同揮灑鮮血獲得的勝利在今天依然具有重大意義。

今天陪同金正恩舉行紀念中國志願軍入朝活動的朝鮮高官有：朝鮮國務委員會第一副委員長崔龍海、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、內閣總理金德訓、朝鮮人民軍總參謀長樸正川等人。

另外，中國國家主席習近平當天也為志願軍烈士陵園送去花籃，遙寄哀思。中國駐朝鮮大使李進軍以及當地華僑等參加了獻花儀式。