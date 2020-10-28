摩薩德被指將中國疫苗帶回以色列 以駐華使館澄清：未獲證實

以色列《耶路撒冷郵報》10月27日援引該國媒體12頻道（Channel 12）在26日的報道稱，在最近幾周，以情報機構摩薩德已經將中國新冠疫苗購買bing帶回以色列，供研究和學習之用。對此，以色列駐華大使館最新向中國官媒《環球時報》表示，“有關信息並未得到以色列政府的證實、支持或核准。”

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該報報道稱，這一消息得到了多個政府消息源的“間接”證實。這一報道發布之際，世界各地的國家和公司都在爭相開發新冠病毒疫苗。許多相關科研機構被指遭到了網絡攻擊和間諜活動。報道稱，據一名知情的以色列衛生部高級官員說，以方正試圖與其他的多家疫苗研發機構達成購買新冠疫苗的協議。這一知情人士向該報表示，“幕後正在進行幾項外交努力。” 他說，“我們正在盡一切努力確保以色列公民儘快獲得疫苗。” 目前尚不清楚摩薩德是如何獲得這一疫苗的，以及為何作為情報機構的摩薩德要參與其中，而不是該國外交部及衛生部門。

以色列外交部和衛生部都對相關報道拒絕置評，並將問題轉給總理辦公室。報道提到，早在今年上半年，由猶西·科恩（Yossi Cohen）領導的摩薩德就曾主導過以色列抗疫物資的採購工作。隨後，在今年5月，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將摩薩德的採購權移交給了該國衛生部。期間，內塔尼亞胡還特意對摩薩德的貢獻表示了感謝。內塔尼亞胡對摩薩德表示，“我們不知道第二天或下個月會發生什麼，但既然你們已經獲得了經驗，那麼記住它，我們可能還需要它。”而在科恩領導採購指揮中心的那段時間裡，他積極採購大量的醫療用品和個人防護設備，當時這些用品很稀缺，而且各國之間存在激烈的競爭，要在其他國家之前迅速購買用品。

報道提到，由於一些醫療物資的採購來自阿聯酋和其他中東國家，而在當時以色列尚未與這些國家建立外交關係，摩薩德就可以掩人耳目，悄悄處理這些物資的交易和運輸問題。該報指出，不同的是，以色列與中國有着強健的外交關係，這種行為一般可由外交部門公開操作。對此，該報分析稱，“儘管沒有任何官員會記錄在案，但有跡象表明，在華盛頓和北京陷入貿易戰和口水戰之際，從中國公開購買疫苗的問題可能會使與美國的事務複雜化，而現在這兩者也深深地陷入了新冠危機之中”。該報還稱，西方普遍也擔心中國的疫苗是否安全，因為它沒有像某些西方國家所要求的那樣經過廣泛的測試。其認為，所有的這一切可能是以色列通過摩薩德悄悄進行購買中國疫苗的一種誘因，儘管在這種情況下，交易被泄露給媒體同樣令人驚訝。

就相關報道，以色列駐華大使館在隨後發給環球網編輯部的一份聲明中澄清指，以色列媒體最新的報道是主要基於以色列獨立新聞機構所提供的信息，有關信息並未得到以色列政府的證實、支持或核准。以方聲明還表示，如果以色列政府有興趣就開發疫苗進行有關“知識交換”，它將在中以創新全面夥伴關係機制下與中國朋友進行正式的接觸與合作。聲明補充，“幽默點來講，假設以色列摩薩德對中國疫苗存在興趣，也應該被視為對中國科學家以及中國技術能力的極大稱讚，以色列人民認為，只有最好與最受人尊敬的進展才會受到‘摩薩德’的這種關注。”