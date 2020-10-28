特朗普批媒體只談Covid 掩蓋拜登喪失記憶

距離美國大選還剩7天，特朗普馬不停蹄繼續在搖擺州穿梭拉票，他昨天跑了3場大會，今天將前往亞利桑那州。拜登繼續在疫情問題上攻擊特朗普。特朗普則攻擊拜登喪失記憶，管他叫“喬治”。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社說，特朗普周三計畫在關鍵的搖擺州亞利桑舉行兩場競選大會。特朗普在該州的民調略低於拜登。

法新社報道說，特朗普昨天跑了3場造勢大會。他在關鍵搖擺州，威斯康辛州的大會上表示，他不想再聽到媒體把冠狀病毒掛在嘴邊。他向支持者們說：“冠狀病毒，冠狀病毒，冠狀病毒！”“所有的媒體+假新聞+”都把這個詞掛在嘴上，他們沒別的話可說了”。

此前，特朗普在密歇根州向選民們說，你們將在11月3日做出選擇，在“我們殺死病毒的計畫”和“拜登殺死美國夢的計畫”之間選。

特朗普：拜登管我叫“喬治”

特朗普對拜登的頭腦提出質疑，他批評拜登在前一天的採訪中稱他（唐納德-特朗普）是“喬治”。特朗普10月26日在推特上說：“喬-拜登昨天稱我“喬治”。他記不起我的名字。他從主持人那裡得到一些幫助，使他通過採訪。特朗普還批媒體幫拜登掩蓋：“假新聞聯盟（The fake news Cartel）正在加班進行進行遮掩”。

此外，美國第一夫人梅拉尼婭首次獨自參加競選造勢大會。她昨天周二在賓夕法尼亞州的阿特格倫市參加競選集會，為丈夫特朗普拉票。並以切身經歷向冠狀病毒的受害者們表示支持。

彭斯副總統則在北卡羅來納州的造勢大會上，讚揚特朗普推動就業的成績有目共睹，他形容特朗普是“工作崗位的製造者”。