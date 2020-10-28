英國帝國理工：冠狀病毒抗體存活期短 疫苗接種1次不夠

貼有“疫苗”標籤的小瓶和注射器（路透社資料圖片）

全球多種冠狀病毒疫苗的研製似乎正在接近完成。不過英國的一項研究顯示，冠狀病毒（Covid-19）的抗體在人類體內存活期較短。每年接種一次不管用。

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據“李文讀報”微信賬號昨天10月27日報道，英國《每日電訊報》引述英國帝國理工學院發表的最新研究結果指出，人體中的新冠病毒抗體，在三個月內，會降低超過四分之一。這意味着，即使成功推出新冠疫苗，也需要每年接種兩次才行。報道稱，有關研究還發現，截至上月底，英國只有不到二十分之一的人，身上有了新冠病毒抗體。帝國理工學院的這一研究涉及36萬5千人。

牛津疫苗 老年人接種反應不錯

此外，該報道引述英國《每日快報》說，英國牛津大學正在進行的新冠疫苗臨床試驗，取得了重大突破：一些年齡在55歲以上志願者，在接種後的免疫反應不錯。這些中老年實驗者出現副作用比例，比年青志願者還要低。

中俄疫苗搶先 被疑缺少程序

目前只有中國和俄羅斯宣布推出冠狀病毒的疫苗，但中俄兩國的疫苗被懷疑沒有完成第三期臨床人體試驗程序。

俄羅斯總統普京曾表示，該國首先向醫務人員和其他面臨風險的人群提供名為“衛星V”的抗冠狀病毒疫苗，供其自願接種。

中國是最早宣布研製成功疫苗的國家：中共軍方病毒學家陳微少將在一段視頻上透露，她的團隊研製的第一批抗新冠病毒疫苗2020年2月26日在生產線上下線了。她並說，那天正好是她的生日。由於中國當局1月20日才宣布武漢新冠肺炎疫情，1月23日開始封城，這個時間點與陳微少將說的第一批疫苗出爐的時間，似乎太過接近，令外界感到意外。