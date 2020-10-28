蓬佩奧:北京試圖根除與中共教條不符的信仰和觀念

美國國務卿蓬佩奧10月27日在國際宗教自由日發布聲明。該聲明譴責三個國家踐踏宗教自由，其中提到北京當局試圖根除所有不符合中國共產黨教條的信仰和觀念。

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美國駐華大使館網站今天10月28日刊出美國國務卿蓬佩奧在國際宗教自由日發布的聲明。蓬佩奧指出，全世界侵犯宗教自由最嚴重的3個國家分別是中華人民共和國、伊朗和北韓（朝鮮）。這個聲明說，這3國為了壓制本國人民的聲音，加緊採取強制性措施。

蓬佩奧在聲明中強調稱：更惡劣的是中華人民共和國試圖根除所有不符合中國共產黨教條的信仰和觀念。

該聲明還說，22年前的今天，美國頒布了1998年國際宗教自由法（International Religious Freedom Act），重申堅持為各地所有人倡導和捍衛宗教自由的基本權利。

美國國務院這個聲明表示，源於美國開國元勳的高瞻遠矚，我們的政府認識到，任何個人，不論他們的宗教或信仰如何，都應該按照自己的良心，自由地安排自己的生活。而宗教自由和人類尊嚴的其他主題，將一如既往，繼續是美國對外政策的一項核心要務。

美國國務卿蓬佩奧的這個聲明介紹說，目前已有31個國家承諾加入美國今年2月成立的“國際宗教自由聯盟”。