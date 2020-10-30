涉嫌參與規避對伊制裁 美國制裁8家伊朗、新加坡和中國實體

美國財政部10月29日發表聲明宣布，對來自伊朗、新加坡和中國的8家實體實施制裁。這些實體被指參與買賣ci'q已被美國制裁的一家石化公司代理的伊朗石化產品。

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美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，這8家實體參與了由眾祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd）促成的交易，或協助後者處理和轉移出售這些石化產品所得的資金。據悉，眾祥石化是一家總部位於香港並在伊朗、阿聯酋、中國和德國設有分部的經紀商。美國財政部的聲明強調，伊朗石化產品的銷售仍然是伊朗政權的主要收入來源，並指“這些資金被德黑蘭用來支持中東各地的腐敗政權和恐怖組織，最近還支持了委內瑞拉”。

美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)在聲明中表示，“伊朗政權從為伊朗石化行業提供方便的全球實體網絡中獲益。”他強調，“美國仍然致力於打擊伊朗政權用來資助恐怖組織和壓迫伊朗人民的任何收入來源。” 2020年1月，美國財政部對眾祥石化和其他三家公司進行制裁。這4家公司被指從伊朗國家石油公司(NIOC)總共轉移了價值數億美元的產品出口。今年9月，美國財政部再次宣布，將來自伊朗、阿聯酋以及中國的6家公司列入被制裁實體名單。