美賓州聯邦法官裁定暫不準執行TikTok技術交易禁令

美國賓夕法尼亞東區聯邦地區法院法官溫迪·比特斯通（Wendy Beetlestone ）10月30日，制止了一項原定於11月12日生效的美國商務部命令。該命令禁止美國企業與抖音國際版TikTok進行技術交易。

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據路透社獲得的消息顯示，比特斯通法官下達臨時禁制令，在法庭審理此案期間，美國商務部不得執行不許向TikTok在美業務提供數據儲存、內容輸送和其它技術交易的禁令。

比特斯通在裁決中稱，該命令“實際上將在美國境內關閉一個全球大約7億人用來進行表達活動的平台。這些TikTok用戶中有超過1億人在美國境內，並且每天至少有5000萬美國用戶在使用該應用程序”。報道指，美商務部尚未對裁決立即作出回應。但該部門此前曾承認這些限制將 "大大降低該應用在美國的功能和可用性"，"最終可能會降低該應用的效果"。

不久前，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官卡爾·尼科爾斯（Carl Nichols ）9月27日裁決，暫緩實施美國政府關於將TikTok從美國移動應用商店下架的行政命令。美國商務部曾決定於9月20日起禁止TikTok在美國境內應用商店的下載、更新，並將於11月12日起禁止TikTok在美國提供服務。

TikTok在一份聲明中表示，對其用戶 "為保護自己的表達權而努力"的支持"深表感動"。