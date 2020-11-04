夏季解封的歐洲國家紛紛重新下達防疫限制性措施

面對洶湧的疫情，夏季解封的歐洲多國紛紛選擇重新下達防疫限制性措施。

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局部封城，全國限足，實施宵禁..歐洲多國面臨來勢洶洶的秋冬疫情大潮，重新下達防疫措施。但與春季相比，本次限制在尤其是工作，教育，養老院探視這三大領域，要更加寬容。

法國在10月底重新進入限足期，至少維持到12月1日。日前不斷有強化限足而同時採取宵禁措施雙管齊下，或者限足將會維持到明年二月份的消息傳出，但政府並未正式下達相關的明確官方指令。英格蘭人，威爾士人，愛爾蘭人也相繼進入限足期，預期限制期從兩個星期到六個星期不等。希臘的部分區域也開始限足，其他區域則開始宵禁，從午夜零點到次日凌晨五點之間禁止外出。

歐洲另外一些國家則更多選擇關閉餐廳酒吧以及娛樂場所，並呼籲民眾儘可能呆在家裡，但並不出台強制性措施，例如德國。葡萄牙和瑞士也把防疫的希望寄託在民眾的自覺性上，呼籲人們除了迫不得已，需要工作或者購物之外，儘可能減少戶外逗留的時間與出行次數。

除了下達限足令和呼籲民眾呆在家裡的國家，其他例如西班牙，意大利，比利時，奧地利，捷克，斯洛伐克，斯洛文尼亞，盧森堡等則選擇實施不同時段的宵禁。其中比利時雖然官方宣稱進入限足期，但白天並不限制人們出行，只在午夜零點開始宵禁到次日凌晨五點。與此同時政府呼籲企業儘可能引導員工遠程辦公，並關閉一切被認為不涉及生活必需品的商鋪。