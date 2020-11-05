疫情急飆 美國單日破10萬 歐洲多國封鎖更加嚴格

新冠病毒在全球加速蔓延。在11月3日美國總統大選的投票日，美國全國範圍內單日新增病例首次突破10萬。歐洲多國比如英國、法國、德國和比利時也在實施更加嚴格的封鎖措施。

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新冠病毒在全球加速蔓延。在美國，美國疫情監測數據顯示，在11月3日美國總統大選的投票日，美國全國範圍內單日新增病例首次突破10萬，數據還顯示，周三美國染疫患者住院人數連續第二天超過5萬。

在歐洲，感染新冠病毒的病例也在激增，歐洲多國比如英國、法國、德國和比利時也在實施更加嚴格的封鎖措施，以阻止病毒的擴散。

英國從11月5日至12月2日進行為期一個月的封城；比利時甚至面臨醫療體系崩潰的可能。比利時的人均新增病例數目在歐洲排名第一。

意大利總理孔特宣布，依照疫情的嚴重程度，將國家20個地區做出不同顏色的標註，以阻止疫情捲土重來。意大利還在全國範圍內在晚上10點至早上5點期間實施宵禁，博物館和商場周末關門。

在德國，總理默克爾宣布自11月2日開始實施“半封鎖”措施。

在法國，法國總統馬克龍10月28日發表電視講話，宣布法國從10月30日起進入“全境封鎖”，直到12月1日。11月5日星期四，法國衛生部長維蘭召開新聞發布會，講述了法國疫情的嚴峻，他並表示，法國人越能嚴格遵守目前的封鎖措施的話，封鎖的時間就越不會長。

根據法國衛生部門周四晚的數字，法國單日新增感染人數為58046例，24小時內，在醫院死亡的新冠患者為363人。