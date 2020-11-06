國際各界敦促世衛組織邀請台灣擔任觀察員

世衛組織（WHO）越來越受到國際各界，要求讓台灣參加下周在日內瓦舉行重要會議的壓力，這次會議致力於抗擊新冠疫情的大流行。周四，世界醫學協會（WMA）再次呼籲給予台灣代表參加世衛大會觀察員的地位。

廣告 繼續瀏覽後續

在給世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的公開信中，協會（WMA）理事會主席Frank Montgomery博士稱拒絕給予台灣觀察員地位的呼籲，是“犬儒主義，適得其反” 。

法新社指出，在中國的壓力下，台灣已經被世衛組織和其他一些國際機構排除在外，中國將台灣視為其領土的一部分。目前有關這一議題引發的緊張，比1990年代中期以來的更加強烈。

美國和其他一些國家敦促世衛組織至少恢復台灣直到2016年享有的觀察員地位。而新冠疫情的大流行使這些呼籲更加迫切。

代表着超過世界1000萬醫生的世界醫學協會，在信中寫道：“新冠大流行證明了與所有衛生系統合作，讓全世界所有衛生系統的受益者受益是必需的。”

在五月份舉行了短暫的網絡會議之後，世衛組織舉行的世界衛生大會定在下星期一恢復。世衛成員國同意將有關棘手問題的辯論推遲到11月進行。

不過，到周四為止；尚不清楚台灣地位問題是否會在本屆會議的議程上。

對於支持台灣的人來說，將台灣排除在世衛組織之外是沒有道理的。台灣在與新冠的戰鬥中取得了顯著成果，只有7人死亡，確認感染人數不到600例。

台灣駐日內瓦代表上周對法新社表示：“在抗擊疫情方面，不能有缺口，但看到的是巨大的缺口” 。

世衛總幹事表示，台灣的參與只能由成員國決定，且需要“有關政府”的同意；也就是說北京。

台灣代表則稱，世衛組織有權獨立邀請台灣以觀察員身份參加大會。

中華民國是1948年世衛組織的創始成員國之一，但在1972年不得不讓位給中華人民共和國。

法新社指出，北京曾經讓台灣擁有世衛觀察員的地位，但是2016年台灣大選總統蔡英文上台後，堅決反對“一個中國”的原則，導致台灣失去了這一地位。