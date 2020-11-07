共和黨首位重磅人士道賀拜登

共和黨資深猶他州參議員，2012年美國總統選舉期間的候選人之一米特-羅姆尼向拜登道賀。截至發稿，特朗普並未承認敗選。

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11月7日，美國今年大選計票仍在繼續，美國各大媒體依據美聯社等的數據基礎報道稱拜登與哈里斯已跨過勝選所需的270張選舉人票數字大關，拜登在隨後宣布勝選，多國領導人也向其隔空祝賀。美國共和黨一邊，也終於有重磅人士—共和黨資深猶他州參議員，2012年美國總統選舉期間的候選人之一米特-羅姆尼—向拜登道賀。截至發稿，特朗普並未承認敗選。

米特-羅姆尼表示，自己與妻子安娜“向勝選的喬-拜登總統表示祝賀，同時也祝賀卡馬拉-哈里斯勝選副總統”。羅姆尼還在推特上寫道，自己與妻子“都了解，拜登與哈里斯都是充滿善意的人，且有着令人敬佩的性格，祈求上帝保佑他們二人，歲歲年年”。

前一天，計票仍未顯示拜登勝選之際，羅姆尼曾經表示，總統特朗普要求重新計票，進行投票問題調查的訴求是正當的，並強調特朗普的這一訴求“符合選舉程序”，但同時警告，特朗普宣稱本次選舉被操控了，被腐化了，被竊取了，這種說法“卻是錯誤的，因為這會傷害到美國乃至全世界的自由事業，點燃危險且具有摧毀力的熊熊慾望”。