德國歡呼拜登當選美國總統

美國民主黨候選人拜登選舉獲勝，贏得德國一片歡呼。

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N-tv電視台報道說：默克爾總理祝賀拜登當選美國總統。默克爾發言人塞伯特在推特上公布說，默克爾表示：“恭喜！ 美國公民決定了 喬·拜登（Joe Biden）將擔任美國第46任總統。”儘管現任總統唐納德特朗普至今沒有明確承認拜登的競選勝利。 默克爾繼續說：“我期待着將來與拜登總統合作。” “如果我們要面對時代的巨大挑戰，我們的跨大西洋友誼是不可替代的。”默克爾海祝賀哈里斯將擔任副總統。

聯邦總統施泰因邁爾也非常高興，並直接向拜登表示了祝賀。他致函拜登說： “這是建立新共識的希望。這是對可靠，理性和在不安定世界裡堅持不懈地尋求解決方案的希望。”“您代表一個了解聯盟和朋友，可靠與信任價值的美國。” “您將在德國找到一個強大的合作夥伴。讓我們與我們的歐洲鄰國一起更新跨大西洋夥伴關係。” 施泰因邁爾繼續說，德國“願意站在您的身邊，建立一個更美好，更和平，更公正的世界。”“我們德國人對美國對德國和歐洲的自由、統一與安全的支持深表感謝。” “作為民主國家，我們緊密相連。我們對自由，法治和民主負有共同責任。”

德廣聯報道說，德國多位政治家歡呼拜登的勝利。基民盟政治家默爾茨（Friedrich Merz）在推特上寫道:“全世界鬆了一口氣。”拜登將帶來讓歐美重又良好合作並共同為世界和平和自由而努力的機會。社民黨秘書長Lars Klingbeil歡呼道：“民主太偉大了。”自民黨領袖林德納也鬆了一口氣。他說，“和美國的觀點分歧雖然不會消失，但美歐夥伴關係有了重新起步的機會。”

《明鏡》周刊報道說，感謝賓夕法尼亞州的大多數，拜登贏得了美國大選，將成為美國下一任總統。等待終於有了結果。在賓夕法尼亞州，特朗普於周三上午還領先六十多萬張選票。但在郵寄選票慢慢統計出來後，拜登在該州得票超過了特朗普。但特朗普還不肯接受自己競選失敗的結局，打算周一通過法律途徑否決拜登的勝利。77歲的拜登獲勝使一位職業政治家重又將成為美國總統。哈里斯將擔任副總統，這將是美國第一位女性和非裔美國人擔任副總統。但民主黨目前只在眾議院擁有多數，在參議院尚未獲得多數。如果拜登不能在兩院均獲得多數，他將無法進行較大的改革項目。

N-TV電視台表示：拜登戰勝了特朗普，特別是在賓夕法尼亞州，趕超了特朗普，這是一個歷史性勝利。

《法蘭克福評論報》寫道：不可理喻的事情沒有再次發生。特朗普競選連任失敗了，特朗普由此成為美國一個為期四年的政治現象。雖然在美國大選剛結束時，特朗普還很走紅。但美國每一天的情緒都在不斷變化。特朗普雖然贏得了佛羅里達州，但在密西根州、威斯康辛州和賓夕法尼亞州等，他都無法重新獲得選舉勝利。輸家特朗普總統明年1月20日後，將必須把白宮讓給勝利者拜登。特朗普及其家族是否還會得到共和黨的支持，值得懷疑。