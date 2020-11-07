拿下賓州 美聯社顯示拜登勝選 特朗普稱“遠未結束”

11月7日星期六晚間，法新社華盛頓站引述美國有線電視新聞網，美國全國廣播公司和美國哥倫比亞廣播公司等來自美聯社的消息，因拿下賓夕法尼亞這個關鍵州，拜登以273張選舉人票在本次美國大選當中勝出，將成為美國第46任總統。

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4天緊張而漫長的計票等待之後，拜登這位民主黨候選人，奧巴馬時代的副總統因賓夕法尼亞州而至少攬得了273張選舉人票；在喬治亞州，亞利桑那州，內華達州和北卡羅萊納州，美國媒體也宣布由拜登領先。上一次從希拉里-克林頓手中溜走的其餘兩個工業大州—密歇根州和威斯康星州，本次也重新回歸民主黨。拜登的勝選，也標誌着美國將迎來第一位56歲的黑人女性副總統，卡馬拉-哈里斯。

截至目前，特朗普還沒有宣布承認敗選，外界尚不知曉他是否仍然堅持認為計票當中出現了腐敗，雖然他本人仍然譴責拜登“急切而錯誤地宣布勝選”，其陣營似乎已經為迎接拜登時代而做好心理預設。無論特朗普願意與否，根據美國憲法，權力交接將在2021年的1月20日中午進行，在這之前，各州都將會確認選舉結果，538個選舉人也將在今年12月一起正式定下新任總統。若確認無誤，特朗普將成為1992年喬治-赫伯特-沃克-布什以來，第一位未能連任的美國總統。

勝選消息出爐後，拜登宣布“將做一名所有美國人的總統”，表示自己“感到榮幸，同時感到謙卑”，“隨着陣營告一段落，是時候把憤怒與熾烈的言辭率在身後，是時候作為一個國家，團結在一起”。截至發稿，拜登拿下的選舉人票已升至284張，特朗普214張。