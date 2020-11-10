中國新冠疫苗巴西臨床試驗因“嚴重不良反應”被緊急叫停

巴西衛生監管當局11月9日發表公報宣布，中國科興生物公司生產的新冠病毒疫苗在該國的臨床試驗10月29日發生“嚴重不良反應”，暫停該疫苗的三期臨床試驗。公報沒有提供所謂“嚴重不良反應”的具體信息。巴西負責協調新冠病毒疫苗試驗的公營機構布坦坦（Butanta）研究所聲稱對監管當局這項決定感到意外。

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巴西衛生監管部門（Anvisa）沒有具體說明為什麼10月29日發生事故，10餘天後才對外發布消息，也沒有說明到底發生了什麼“嚴重不良反應”，只籠統表示，所謂“嚴重不良反應”可以是死亡，或致命副作用，或致殘，或需要住院治療或其他重要臨床體征。

科興生物公司10日就此發布消息，稱已經與巴西布坦坦研究所溝通，該研究所認為這一事件與疫苗無關。科興生物公司同時表示，對該公司新冠疫苗的安全性有信心。

布坦坦研究所是巴西負責協調新冠疫苗臨床試驗工作的公營機構。該研究所對衛生監管部門宣布暫停試驗的決定感到意外， 表示會在10日當地時間下午就此召開記者會。

巴西衛生監管當局宣布暫停中國疫苗臨床試驗的同一天，美國輝瑞生物製藥公司剛剛宣布，該公司研發的新冠疫苗有效率可以高達90%，讓世界各地仍在為控制疫情一籌莫展的國家感到振奮。輝瑞公司的疫苗也同樣在巴西開展第三階段臨床試驗。

巴西是全球第二個新冠疫情最嚴重的國家。

但新冠疫苗試驗也捲入該國朝野的政治爭鬥。總統博爾索納羅堅決反對使用中國疫苗。他曾在上月取消了此前衛生部長宣布的向科興公司購買4600萬支疫苗的決定，稱病毒自中國而起，中國因此沒有信譽。他更主張使用英國牛津大學研製的疫苗。但該國聖保羅州州長則支持使用中國疫苗，本周一還宣布，向科興公司購買的12萬支疫苗將於11月20日到貨。

聖保羅州政府9日對通過媒體報道得知暫停科興新冠疫苗試驗的消息表達不滿。

英國牛津大學的新冠疫苗試驗9月初也曾因發生一名參加試驗者生病而暫停，但幾周後已經在巴西等國恢復臨床試驗。