中國疫苗實驗被叫停 巴西研究所稱暫停實驗與疫苗本身無關

在曝出與中國聯手開展的滅活疫苗臨床實驗“出現嚴重問題”之後，隸屬於聖保羅的巴西公立研究所布坦坦研究所（Butantan Institute）主任科瓦斯召開了一場記者會做回應，他表示研究所十分憤慨，稱這起被巴西媒體廣泛報道的“事故”無論如何都“和疫苗本身沒有任何關係”。

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法新社聖保羅站10日引述巴西多家未具名媒體的消息稱，中國的科興生物公司疫苗的“這一起事故”“或是導致一名巴西志願者死亡的原因”。巴西國家衛生監督局（Anvisa）也報告了此事，並表示“這一事故”是暫停疫苗三期臨床實驗的原因。

然而與科興生物合作的巴西布坦坦研究所主任迪馬斯-科瓦斯卻並未承認上述說法。科瓦斯表示，“暫停臨床實驗，這是一個不愉快的消息，我們感到驚訝，感到憤慨”。巴西前衛生部秘書加巴爾多目前負責聖保羅的抗擊新冠病毒委員會執行事務，他在記者會上表示，“出於道德原因，我們不能把巴西國家衛生監督局提到的事故細節公佈於眾，但如果各位了解了個中緣由，想必會明白，疫苗實驗的暫停是多麼不公平”。

根據科興官網11月10日發布的一份聲明，科興表示“經與巴西合作夥伴布坦坦研究所溝通，該所負責人認為這一事件與疫苗無關”，並稱“將就此事與巴西方面繼續保持溝通”，“巴西的臨床研究將繼續嚴格按照GCP（藥物臨床試驗質量管理規範）要求開展相關工作”。科興聲明最後寫道：“對疫苗的安全性有信心”。

有關本次事件，巴西總統博索納羅在臉書上寫道：“死亡，異常，這就是聖保羅州長多利亞想要人們接種的（疫苗）”。中國疫苗已然成為總統博索納羅與聖保羅州州長，2022年巴西總統選舉當中博索納羅的主要對手之一--多利亞--在疫情問題上的衝突點。多利亞管理着布坦坦研究所，被認為“進行着積極的宣傳”。

對於總統博索納羅的評價 ，其反對者們表示，“擔心暫停疫苗實驗的決定並非基於科學，而是基於領導人的政治敵意”。法新社聖保羅站還報道稱，總統博索納羅本人更為推崇的由牛津大學研發的新冠疫苗測試期間，也發生了一名志願者死亡的事件，卻並未導致巴西國家衛生監督局叫停實驗。法新社引述多家未具名媒體的報道稱，這名28歲的醫生志願者收到的是一針安慰劑。

依據時間線來回顧，法新社報道稱，11月10日，布坦坦研究所主任科瓦斯表示，“10月6日，巴西國家衛生監督局曾經接到了有關一名科興疫苗接種志願者事故的提醒”。而這一起事故發生的時間，根據美聯社和彭博社等的報道，發生在10月29日。同樣的消息來源顯示，暫停實驗的公告在當地時間11月9日晚上被貼在了國家衛生監督局的官網上。