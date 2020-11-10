歐盟預備訂購Pfizer和BioNTech高達3億支新冠疫苗 但呼籲謹慎

本周一，總部位於美國的跨國大型製藥公司輝瑞（Pfizer）與其合作夥伴德國生物技術公司BioNTech宣布，第三期大規模臨床實驗之後，針對新冠病毒聯合開發的預備疫苗有效率已經達到了90%。星期二晚間，歐委會表示，星期三將開綠燈，允許歐盟訂購該疫苗。

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歐委會在這份公告中指出，星期三將允許歐盟與輝瑞和BioNTech公司簽署協議，訂購高達3億支新冠疫苗，歐委會主席馮德萊恩表示，這一款疫苗“是期望值最大的”。“疫苗一旦問世，將迅速派發到全歐洲”。歐委會指出，這是歐盟簽署的第四單疫苗訂購協議，同時也不會是最後一單，歐盟“希望擁有一個較為廣泛的不同技術推出的疫苗選擇組合，掌握在手中”，與此同時，“疫苗的派發問題也正在由歐盟和各個成員國進行溝通與安排”。目前歐盟已經選中的疫苗組合當中，除了上述德國美國公司疫苗，歐盟還與瑞典英國組合的阿斯利康，美國的強生，法國與英國的賽諾菲-GSK簽署了疫苗預訂合同。此外德國的CureVac和美國的Moderna疫苗也在歐盟的疫苗組合方案當中。歐洲衛生與食品安全委員基里亞琪迪斯表示，“歐盟手中掌握的疫苗組合越多元化，就越有希望獲取有效且安全的疫苗”。

在歐委會開綠燈之後，歐盟將在未來幾天簽署疫苗訂購協議，此後各成員國將根據這份訂購協議決定給本國購買多少支。目前由於歐洲藥品管理局（EMA）還沒有收到臨床數據，無法對其進行檢查，以此得到歐委會的意見，因此該疫苗還尚未能夠獲准進入市場。歐委會呼籲，在疫苗準備階段，希望人們保持謹慎，保持健康。尤其是法國國家科學研究中心（CNRS）的研究主任布魯諾-皮達爾表示，從輝瑞公司與BioNTech星期一發布的報告來看，尚無法明確了解其疫苗究竟能給人體提供多久的保護。另外，這款疫苗是否針對的是新冠病毒造成的感染本身，還是針對的是感染造成的嚴重癥狀？具體這些問題還要等到公司發布具體的臨床試驗數據報告。