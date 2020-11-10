蓬佩奧要迎接特朗普第二任期 但將訪問的土耳其以色列沙特等早已翻篇

蓬佩奧即將啟程訪問七國，同時表示將“溫和迎接特朗普第二任期”。

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美國國務卿蓬佩奧星期二在一場記者會上被問及與拜登陣營的接觸，在回應中，他向世界承諾，將會“溫和地轉向特朗普第二任期”。

蓬佩奧表示，“向特朗普第二政府過渡的過程將會是溫和的”，“世界應該對（過渡期和就任儀式的成功）充滿信心”。被問及美國是否還能繼續號召全世界開展自由的選舉，蓬佩奧稱這個問題“十分荒唐”，表示美國“深切關注世界所有地方的選舉在安全，自由和公正的條件下進行，（美國公務人員）將冒生命危險來確保這一點”。

蓬佩奧還在當天宣布，自己即將從本周五起，訪問法國，土耳其，格魯吉亞，以色列，沙特阿拉伯，阿聯酋，以及卡塔爾七國，期間將與上述國家領導人討論“特朗普總統為打造和平，與中東世界合作的歷史性努力”。這也將是繼克里之後，美國第二位國務卿訪問格魯吉亞這個前蘇聯國家。

本次蓬佩奧出訪的國家當中，已經有領導人向拜登競選團隊道賀，其中就包括以色列總理內塔尼亞胡，沙特國王本薩勒曼，土耳其總統埃爾多安等這些特朗普“以往的朋友們”。而和其他許多歐盟國家一樣，法國和特朗普的關係不言而喻，總統馬克龍也早已向拜登這位“勝選的美國總統”道賀。