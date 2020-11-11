印度海軍工會抗議中國困住兩艘運送澳大利亞煤炭的印度船隻

法新社新德里站11月11日引述印度一位工會負責人消息，稱40多名印度海軍多個月以來困在運送澳大利亞煤炭的船上，當地港口不允許其卸貨，因此這兩艘船成為了“漂浮的監獄”，截至目前，中國港口方面仍然不允許其卸貨。

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根據印度國家海軍工會秘書Abdulgani Serang的說法，涉事的船隻當中，第一艘名叫MV Jag Anang，船員23名，運載超過16萬噸的澳大利亞煤炭，於今年6月13日抵達了位於河北省的京唐港，但港口方不允許其卸貨。第二艘船名叫Anastasia，載有18名船員，在8月3日抵達曹妃甸港，也未得到卸貨的許可。印度國家海軍工會的秘書表示，這些船隻已經成為了“漂浮的監獄”，“一場人道主義危機很快就要到來”，並對港口方“既不允許兩艘船卸貨，也不允許其駛向另一個港口”表達了困惑。

基於上述擔憂，印度國家海軍工會已經致信印度和中國政府，同時向國際海事組織寫信，要求得到一個解決這一危機的快速方案。在該工會的理解當中，被困在京唐港和曹妃甸的印度海軍士兵陷進了中國和澳大利亞緊張關係當中，"好比送外賣的派送員被捲入了下單者和鄰居之間的爭吵"。其中一艘船屬於印度大東方航運公司，公司稱提議過自費讓船改道前往日本，但沒有被准許。對此，法新社報道稱，中國外交部在本周三表示，中國從未阻攔相關船隻離開，“整件事背後真正的原因是，船隻引述商業權益，拒絕調整其運輸協議”。

由於在呼籲國際獨立調查新冠疫情起源當中打頭陣，今年5月以來，澳大利亞的一些產品進入了中國貿易反擊的準星，其中包括大麥，牛肉等。10月中旬，澳大利亞商務部長沒有確認已遭到中國禁止採購澳大利亞煤炭的消息，但表示堪培拉方面已經要求中國政府做出解釋。