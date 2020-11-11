特魯多：與拜登通話後堅信美國會繼續施壓北京 孟晚舟案加方不會屈服

加拿大總理特魯多在孟晚舟一案上申明立場，稱“不會屈服於中國的壓力”。

廣告 繼續瀏覽後續

經美國要求，加拿大在2018年年底逮捕了華為首席財務官，中國和加拿大此後一直因引渡其前往美國抑或釋放糾纏不休，這使中加關係一度跌進危機，先後有多名加拿大公民在華被逮捕，此事被加方認為是北京對其的報復。11月11日法新社渥太華站報道稱，在一份和英國金融時報的訪談當中，特魯多表示，“中國繼續認為，可以向加拿大施加足夠的壓力，這樣加拿大就會放棄，但加拿大的立場恰恰是相反的”。特魯多繼續道，“加拿大並不信奉強制外交，加拿大深信，如果你開始向那種壓力低頭，長期來看你就會越變越糟”。

剛過去的星期一，特魯多在與拜登通話時，提到了加拿大兩位被中國拘押的加拿大公民（Michael Kovrig 和 Michael Spavor）的困境，之後他向外宣布，他“非常有信心，華盛頓將會繼續向北京施加壓力，釋放兩人，並讓中國明白，中國正在使用的辦法並不奏效”。中國外交部發言人汪文斌則回應稱，渥太華逮捕孟晚舟毫無理由，她並未違反任何加拿大法律，而在華被逮捕的兩個加拿大人則是“有嫌疑損害中國國家安全”。