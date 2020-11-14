Covid-19：加拿大憂境內染疫人數增多

加拿大當局出台新措施，應對染疫人數增加，尤其是在人口最多的兩個省：魁北克省（Québec）和安大略省（Ontario）。旨在限制社交接觸的措施將在多倫多實施；在魁北克，學校感染人數升高引起政府警覺。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI記者Pascale.G周五（2020年11月14日）發自蒙特利爾的報道，醫學專家已在加拿大人口最多的安大略省拉響警報。如果無動於衷，染疫人數可能將在十二月初翻五倍。這一情況迫使當地省長福特（Doug Ford）限制酒吧和餐館的營業，在一些地區禁止私人家庭聚會。他說：作為省長，他不能接受，未來也接受不了；不能讓無法想象的情況出現，必須竭盡全力阻止疫情蔓延，避免醫院無法應對。

學校班級減學生或聖誕節假期延長

在魁北克，由於這幾天感染人數翻倍，許多班級停課。在當局耍弄延長聖誕節假期或是把班級人數減半的想法之際，在野黨的魁北克人黨女議員提出建議，現在到了全力以赴，拿出所有辦法的時刻了，不論是呼吸裝置，班級人數減半和優先追蹤。

加拿大總理特魯多要求各省實施更加嚴格的限制措施。

魁北克為限制病毒的蔓延，當局自九月底起就已加強防疫措施，限制當地居民接待外人，甚至不能與親友一起在公園裡野外聚餐。但當局是否有能力執行它的規定？這原本就是一個爭論議題。